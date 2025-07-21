На Сахалине произошел пожар на угольном конвейере

Во время происшествия оборудование не функционировало. На месте чрезвычайной ситуации быстро были задействованы силы: к ликвидации возгорания привлекли пять единиц техники, в том числе пожарные автомобили и спецтранспорт, принадлежащий собственнику объекта. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Пожар потушили к 9:30 утра.