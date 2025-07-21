Полицейских Приморья арестовали за помощь нелегальным мигрантам

«Факт противоправной деятельности участкового уполномоченного выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Согласно материалам уголовного дела, начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних с ноября 2023-го по июль 2025 года систематически получал денежные вознаграждения от посредников. Общая сумма взяток составила не менее 250 тысяч рублей. Его подчиненный, рядовой участковый, за аналогичные услуги получил 70 тысяч рублей в период с января 2024-го по июль 2025 года.
Оба фигуранта дела заключены под стражу по решению суда. В ходе обысков по месту работы и жительства подозреваемых изъяты документы и вещественные доказательства. Следователи продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности при содействии УФСБ по Приморскому краю.
В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, сообщили в Следкоме.
Ранее сообщалось о том, что мигранту запретили въезд в Россию на 50 лет. Он попался полиции, когда ехал на машине с мигалками в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков.