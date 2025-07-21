Полицейских Приморья арестовали за помощь нелегальным мигрантам

Согласно материалам уголовного дела, начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних с ноября 2023-го по июль 2025 года систематически получал денежные вознаграждения от посредников. Общая сумма взяток составила не менее 250 тысяч рублей. Его подчиненный, рядовой участковый, за аналогичные услуги получил 70 тысяч рублей в период с января 2024-го по июль 2025 года.