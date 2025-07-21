Электровоз сбил 60-летнего мужчину под Новосибирском

Вечером 20 июля на остановочном пункте Матвеевка электропоезд сбил 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
По предварительным данным, пострадавший переходил железнодорожные пути перед стоящим электропоездом и был травмирован двигавшимся по соседнему пути локомотивом. Мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
Для выяснения обстоятельств происшествия на место выезжала следственно-оперативная группа.
Транспортная полиция напоминает о запрете пересекать пути, если приближающийся поезд находится ближе 400 метров. Особенно опасно это делать на участках с ограниченной видимостью.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о мужчине, который шёл вдоль путей и зацепился рюкзаком за поезд.