В Приморье автомобилист насмерть сбил медведя

Серьезное ДТП произошло ночью на федеральной трассе в районе приморского города Спасск-Дальний. Водитель автомобиля не смог избежать столкновения с внезапно появившимся на дороге диким зверем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Неожиданное появление медведя на проезжей части стало причиной трагического ДТП. Животное выскочило на трассу в темное время суток, потому водитель не успел среагировать и предотвратить столкновение. Медведь погиб.
Последствия аварии заснял на видео сам автомобилист. По его словам, у него сработало три подушки безопасности, а также появилась огромная вмятина на бампере.
Недавно мы писали, что мотоциклист погиб в страшном ДТП под Находкой. Мужчина скончался по пути в больницу.