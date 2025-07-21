Скуридин сдался в плен в районе села Андреевка Сумской области.
Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули госпиталь, куда их направили для медицинского обследования. Об этом рассказал солдат 225-й отдельной штурмовой бригады Геннадий Скуридин, который сдался в плен российским военным в районе села Андреевка Сумской области.
«С нашего взвода три человека сбежали из госпиталя — мы тогда еще в части были. Этих солдат повезли для обследования, оттуда они уже и убежали», — рассказал он ТАСС. По словам Скуридина, его сослуживцы сбежали из госпиталя, когда их туда доставили для прохождения обследований.
Военнопленный также сообщил, что попытки дезертирства среди украинских военных происходят регулярно. По его словам, тех, кого удавалось задержать после побега из части, наказывали: заставляли выполнять хозяйственные работы и рыть траншеи. После этого их отправляли на передовые позиции без дополнительного обучения или прохождения учебных курсов. Скуридин был взят в плен российскими военнослужащими в Сумской области, когда его подразделение находилось в районе села Андреевка.
Военнослужащий ВСУ Петр Климишевский, родом из Львова, находящийся в плену, рассказал, что среди украинских военных широко распространены фейки о ВС РФ для устрашения личного состава. По его словам, военнослужащие российской армии проявляют самоотверженность, рискуя собственной жизнью ради спасения украинских пленных, передает RT.