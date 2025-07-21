Трое украинских солдат сбежали из госпиталя

Военнопленный также сообщил, что попытки дезертирства среди украинских военных происходят регулярно. По его словам, тех, кого удавалось задержать после побега из части, наказывали: заставляли выполнять хозяйственные работы и рыть траншеи. После этого их отправляли на передовые позиции без дополнительного обучения или прохождения учебных курсов. Скуридин был взят в плен российскими военнослужащими в Сумской области, когда его подразделение находилось в районе села Андреевка.