Пенсионер утонул на реке Амур в Хабаровском крае

За прошедшие 24 часа на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Однако экстренные службы продолжали реагировать на ряд происшествий. Подразделения пожарной охраны ликвидировали семь техногенных возгораний, из них два — в жилом секторе. Также зарегистрирован один случай гибели на воде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.