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Пенсионер утонул на реке Амур в Хабаровском крае

Его тело обнаружили местные жители.

Источник: Reuters

За прошедшие 24 часа на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Однако экстренные службы продолжали реагировать на ряд происшествий. Подразделения пожарной охраны ликвидировали семь техногенных возгораний, из них два — в жилом секторе. Также зарегистрирован один случай гибели на воде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание крыши торгового павильона в микрорайоне Силинском. Пожарные вскрыли конструкции, устранили тление утеплителя на площади 1,5 квадратных метра и проверили объект на скрытые очаги. Работы заняли 22 минуты, пострадавших нет.

В Хабаровске в квартире на улице Аксенова загорелся телевизионный кабель. Огонь потушен на площади 0,5 квадратного метра, жертв и пострадавших нет.

Зафиксирован один трагический случай: в селе Сикачи-Алян во время купания в реке Амур утонул 60-летний мужчина. Его тело обнаружили местные жители. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

На большей части края установлен I-III класс пожарной опасности, но в семи муниципалитетах продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Подробности аварий уточняются.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в быту, на воде и в условиях особого противопожарного режима.