Десять человек госпитализированы после ДТП с вахтовиками, два в тяжелом состоянии

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием вахтовиков в Якутии госпитализированы десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве республики, пишет ТАСС.
«В настоящее время в больницу доставлены 10 человек: состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, у восьми — средней тяжести», — уточнили в министерстве.
Еще девять пострадавших получили амбулаторный осмотр, у них выявлены ушибы и ссадины. Один пациент имеет перелом лодыжки без смещения, не требующий оперативного вмешательства. Всего в медицинское учреждение поступили 20 человек.
Помощь пострадавшим оказывают в Нерюнгринской центральной районной больнице. Для оказания специализированной медицинской поддержки из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф, включающая анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга и двух фельдшеров. Кроме того, для экстренной психологической помощи пострадавшим направлен психолог МЧС. В результате аварии погибли 14 человек.