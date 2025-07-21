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В Хабаровском крае машиниста осудили за гибель рабочего на стройке

На суде обвиняемый признал вину частично.

Источник: Freepik

В Амурске машинист компании, специализирующейся в строительстве объектов газовой промышленности, был признан виновным в нарушении правил безопасности при строительстве, которое привело к гибели человека. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Как установило следствие, во время работ на стройплощадке машинист продолжил использовать автокран, несмотря на срабатывавший звуковой сигнал о неисправности. Из-за обрыва троса крюковая подвеска сорвалась и упала на другого сотрудника — монтажника конструкций. Мужчина погиб на месте.

На суде обвиняемый признал вину частично. Он заявил, что к трагедии привело также бездействие других должностных лиц, допустивших использование неисправной техники.

Суд приговорил машиниста к трём годам условно с таким же испытательным сроком. Также он на год лишён права работать с грузоподъёмными механизмами.