В Италии мужчина, объявленный мертвым, очнулся через полчаса

Мужчину госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Медики называют такие случаи «феноменом Лазаря», сравнивая их с историей одного из персонажей Библии, которого, по легенде, вернул к жизни Иисус Христос. Как правило, этим термином описывают неожиданное восстановление работы сердца после неудачной попытки реанимации.