В Италии мужчина, объявленный мертвым, очнулся через полчаса

Пожилой житель итальянской коммуны Тарквиния, смерть которого констатировали медики, очнулся через полчаса, сообщило информационное агентство Belga со ссылкой на местные власти.
78-летний мужчина перенес остановку сердца. Его безуспешно пытались реанимировать, но в итоге констатировали смерть. В то время как к дому, в котором он проживает, ехал катафалк, пенсионер открыл глаза и попытался заговорить с медиками.
Мужчину госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Медики называют такие случаи «феноменом Лазаря», сравнивая их с историей одного из персонажей Библии, которого, по легенде, вернул к жизни Иисус Христос. Как правило, этим термином описывают неожиданное восстановление работы сердца после неудачной попытки реанимации.
Напомним, в октябре телеканал NTV сообщил, что в стамбульском районе Фатих мужчина ожил во время собственных похорон. Медики, прибывшие на место, обнаружили у него признаки жизни. Вместе с тем через некоторое время 80-летний мужчина скончался в больнице.