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Число погибших при падении вахтового автобуса в Якутии увеличилось до 15

Число погибших в результате падения вахтового автобуса с обрыва в Нерюнгринском районе Якутии увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило республиканское Министерство здравоохранения, уточнив, что один из пострадавших, доставленных в больницу, скончался от полученных травм.

Источник: Life.ru

Всего в Нерюнгринскую центральную районную больницу после ДТП были доставлены 20 пострадавших. На данный момент 10 человек госпитализированы: состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, восьми — как средней степени тяжести. Ещё девять человек были осмотрены амбулаторно, у них диагностированы ушибы и ссадины, один пациент получил перелом лодыжки без смещения и не нуждается в оперативном лечении.

Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска на место происшествия вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга и двух фельдшеров. Также для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и их близким прибыл психолог МЧС. Министерство здравоохранения республики держит ситуацию на контроле.

Ранее МВД по Якутии сообщило о 14 погибших и семи пострадавших в результате этого ДТП. Напомним, авария произошла вблизи шахты АО «ГОК Денисовский», когда водитель автомобиля «КамАЗ-вахтовка» при выезде с территории шахты съехал с обрыва высотой около 25 метров.