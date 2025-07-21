Число погибших при падении вахтового автобуса в Якутии увеличилось до 15

Всего в Нерюнгринскую центральную районную больницу после ДТП были доставлены 20 пострадавших. На данный момент 10 человек госпитализированы: состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, восьми — как средней степени тяжести. Ещё девять человек были осмотрены амбулаторно, у них диагностированы ушибы и ссадины, один пациент получил перелом лодыжки без смещения и не нуждается в оперативном лечении.