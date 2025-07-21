Fakt: президент Польши Дуда упал с доски для серфинга перед журналистами

С Дудой произошел курьезный случай.
В Польше президент страны Анджей Дуда свалился с доски для серфинга в море, когда пытался показать свое мастерство журналистам. Об этом сообщила газета Fakt.
«Выйдя в море, Дуда пытался удержаться на доске, но не смог и упал. Ему на помощь прибыли экстренные службы», — передает издание.
Падение польского президента произошло возле пляжа Юрата в городе Ястарня на полуострове Хель. Там Дуда любит купаться в Балтийском море.
Дуда известен своей антироссийской позицией. Он поддерживает Украину и выступает за продолжение конфликта.