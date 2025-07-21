Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске один человек погиб и еще 20 пострадали в ДТП за прошедшую неделю

Среди травмированных — двое несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска и района с 7 по 13 июля наблюдалась тревожная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, за этот период зарегистрировано 16 аварий, в результате которых один человек погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

— Чаще всего водители допускали столкновение транспортных средств и в пяти случаях наезжали на пешеходов. В трех ДТП пострадали и велосипедисты, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также дорожные полицейские зарегистрировали аварии по причине наезда на препятствие и съезда с проезжей части. Всего за прошедшую неделю произошло 169 автоаварий, в которых повредились 313 транспортных средств.