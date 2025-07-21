В Иркутске один человек погиб и еще 20 пострадали в ДТП за прошедшую неделю

На дорогах Иркутска и района с 7 по 13 июля наблюдалась тревожная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, за этот период зарегистрировано 16 аварий, в результате которых один человек погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних.