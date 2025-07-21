В Иркутске один человек погиб и еще 20 пострадали в ДТП за прошедшую неделю

На дорогах Иркутска и района с 7 по 13 июля наблюдалась тревожная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, за этот период зарегистрировано 16 аварий, в результате которых один человек погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних.
— Чаще всего водители допускали столкновение транспортных средств и в пяти случаях наезжали на пешеходов. В трех ДТП пострадали и велосипедисты, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также дорожные полицейские зарегистрировали аварии по причине наезда на препятствие и съезда с проезжей части. Всего за прошедшую неделю произошло 169 автоаварий, в которых повредились 313 транспортных средств.