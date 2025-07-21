Обломки БПЛА в Ростовской области повредили кровлю вокзала, дом и магазин

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех городах Ростовской области: Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Военные отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент БПЛА уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, — написал Слюсарь.
В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района обломки сбитого БПЛА привели к возгоранию кровли зданий железнодорожного вокзала. Все возгорания были оперативно потушены, однако повреждено здание старого диспетчерского пункта. Из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека. По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.
Также в этом же населенном пункте произошел пожар в цветочном магазине по переулке Садовый, 15б. На месте возгораний работали расчеты дежурных пожарно-спасательных служб.
Кроме того, в поселке Раково Красносулинского района по улице Радищева, 22 осколками БПЛА поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется.
Ранее жители городов Шахты и Новошахтинск Ростовской области сообщили о многочисленных взрывах и работе системы ПВО в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).