Число погибших при падении вахтового автобуса с обрыва в Якутии увеличилось до 15

Минздрав Якутии сообщил, что после падения вахтового автобуса с обрыва рядом с шахтой в Нерюнгринском районе в больницы доставлены 20 человек, один из которых скончался. Из них десять госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение. Об этом пишет «Коммерсантъ».