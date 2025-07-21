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Число погибших при падении вахтового автобуса с обрыва в Якутии увеличилось до 15

Минздрав Якутии сообщил, что после падения вахтового автобуса с обрыва рядом с шахтой в Нерюнгринском районе в больницы доставлены 20 человек, один из которых скончался.

Минздрав Якутии сообщил, что после падения вахтового автобуса с обрыва рядом с шахтой в Нерюнгринском районе в больницы доставлены 20 человек, один из которых скончался. Из них десять госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее МВД Якутии сообщало о 14 погибших и семи пострадавших в результате ДТП. По данным республиканского МЧС, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации МЧС, водитель «КамАЗ-вахтовки» при выезде с территории шахты АО «ГОК Денисовский» съехал с обрыва и перевернулся. Высота обрыва, по данным ведомства, составляет около 30 метров, тогда как МВД указывало примерно 25 метров.