Число погибших при падении вахтового автобуса с обрыва в Якутии увеличилось до 15

Минздрав Якутии сообщил, что после падения вахтового автобуса с обрыва рядом с шахтой в Нерюнгринском районе в больницы доставлены 20 человек, один из которых скончался. Из них десять госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации МЧС, водитель «КамАЗ-вахтовки» при выезде с территории шахты АО «ГОК Денисовский» съехал с обрыва и перевернулся. Высота обрыва, по данным ведомства, составляет около 30 метров, тогда как МВД указывало примерно 25 метров.