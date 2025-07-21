Водитель Honda погиб при столкновении с фурой под Омском

20 июля около 20:00 на 942 км трассы Челябинск-Новосибирск погиб 30-летний водитель Honda Torneo. По предварительным данным омской полиции, он потерял контроль над управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Mercedes.
Молодой человек скончался на месте ЧП до приезда медиков. Сотрудники полиции Калачинского района устанавливают точные причины дорожно-транспортного происшествия. Пресс-служба ведомства опубликовала снимки с места трагедии.
Ранее «КП Омск» сообщила, что двое подростков пострадали при столкновении легковых машин.