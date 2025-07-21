За рубежом заинтересовались новым российским дроном, который может уничтожить две армии

Ключевая особенность дрона — полная неуязвимость к средствам РЭБ.
Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» привлек внимание представителей нескольких иностранных государств. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
«Несколько лидеров зарубежных стран, главы государств смотрели на наш дрон. Потом им говорили, что это невзрачное с виду изделие за девять месяцев сожгло примерно две армии их страны в денежном эквиваленте. На них это производило сильное впечатление», — сообщил Чадаев в разговоре с ТАСС.
Гендиректор «Ушкуйника» отметил плюсы беспилотника. По его словам, «Князь Вандал Новгородский» не отличается от более дорогих, технологичных и престижных аналогов. Благодаря использованию оптоволоконных технологий БПЛА не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это позволяет ему выполнять широкий спектр задач.
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Его основными преимуществами являются низкая стоимость, а также наличие высококачественной связи и камеры. Благодаря этим характеристикам оператор может с высокой точностью определять цель для удара, офицер получает возможность эффективно координировать действия подразделения в реальном времени, а производитель — организовать быстрый и массовый выпуск аппарата.
Ранее сообщалось, что с августа прошлого года, когда «Князь Вандал Новгородский» был впервые применен, дрон уничтожил технику НАТО на более чем два миллиарда долларов. В январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что данный БПЛА уничтожил ряд западной военной техники на линии фронта. По его словам, общий размер понесенного ущерба оценивается примерно в 300 миллионов долларов.