Стали известны подробности состояния пострадавших при ДТП в Якутии

Министерство здравоохранения Якутии в понедельник, 21 июля, сообщило подробности о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на АО «ГОК Денисовский».
По информации ведомства, все пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ, куда было доставлено в общей сложности 20 человек.
В настоящее время госпитализировано 10 человек. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, у восьми человек состояние средней степени тяжести. Еще девять пострадавших осмотрены амбулаторно — у них диагностированы ушибы и ссадины. Один пациент с переломом лодыжки не нуждается в оперативном лечении. Один человек скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф, в составе которой анестезиолог-реаниматолог, травматолог, хирург, нейрохирург, а также два фельдшера. На место происшествия также направлен психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим.
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) продолжает держать ситуацию на контроле, говористя в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Нерюнгринском районе Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 14 человек и семь пострадали.