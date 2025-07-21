Стали известны подробности состояния пострадавших при ДТП в Якутии

В настоящее время госпитализировано 10 человек. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, у восьми человек состояние средней степени тяжести. Еще девять пострадавших осмотрены амбулаторно — у них диагностированы ушибы и ссадины. Один пациент с переломом лодыжки не нуждается в оперативном лечении. Один человек скончался от травм, несовместимых с жизнью.