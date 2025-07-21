Суд отложил слушание по делу Нетаньяху, который обвиняется в мошенничестве

Суд в Иерусалиме отложил слушание по делу о коррупции с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху до сентября 2025 года из-за состояния его здоровья, а именно пищевого отравления. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства.