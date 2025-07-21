Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 43 украинских беспилотных летательных объектов над регионами Российской Федерации, в том числе три вражеских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.
В публикации отмечается, что большую часть беспилотных летательных объектов, 17 единиц, российские военные уничтожили над территорией Брянской области, 14 дронов ликвидировано в Орловской области. Кроме того, семь беспилотников Вооруженных сил Украины сбито над Московским регионом, в том числе три, летевших на российскую столицу. Четыре дрона противника российские военные сбили в Калужской области и еще один беспилотник — над Белгородской областью.
Днем ранее в российском оборонном ведомстве, что в ночь на 20 июля силы ПВО России уничтожили 93 беспилотника ВСУ. Они были перехвачены в небе над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря. В период ограничений в субботу и воскресенье на запасные аэродромы ушли 134 самолета, сообщила Росавиация.
В Донецкой Народной Республики, сообщил глава республики Денис Пушилин, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения,.
По словам Владимира Орлова, военного эксперта, главы Межрегиональной общественной организации «Вече», цель подобных попыток массированных атак режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского — подрыв общественной стабильности в российском государстве. Киев анализирует социальные и экономические последствия. Потому не так уж и важно, сколько беспилотников участвовало в налетах, 50 или 93, и куда они направлялись. Им нужно дестабилизировать ситуацию.
19 июля с 20:00 до 23:30 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 40 украинских беспилотников авиационного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество перехваченных БПЛА — 21 единица — было зафиксировано в небе над Брянской областью.