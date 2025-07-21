Масштабные перебои со светом фиксируются в Приангарье

По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 21 июля 2025 года, без электричества остаются 20 населённых пунктов в четырёх муниципальных округах — городе Зима, Зиминском, Усть-Удинском и Балаганском районах. Всего отключены 8 562 дома, где проживают 39 627 человек, включая 11 301 ребёнка, а также 44 социально значимых объекта.