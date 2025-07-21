Масштабные перебои со светом фиксируются в Приангарье

В Иркутской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в 20 населённых пунктах. Электроснабжение нарушено в домах почти 40 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пишет ТАСС.
По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 21 июля 2025 года, без электричества остаются 20 населённых пунктов в четырёх муниципальных округах — городе Зима, Зиминском, Усть-Удинском и Балаганском районах. Всего отключены 8 562 дома, где проживают 39 627 человек, включая 11 301 ребёнка, а также 44 социально значимых объекта.
Ранее сообщалось о перебоях в электроснабжении в 29 населённых пунктах этих же районов и города Зима, где без света оставались 40 835 человек.
Недавно в Запорожской области люди остались без электроэнергии.