Число пострадавших при падении автобуса с вахтовиками в Якутии достигло 20

Ранее стало известно, что ночью по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК “Денисовский” вахтовый автобус съехал вниз и опрокинулся. Также появилась информация о гибели 14 человек. В момент ДТП в транспортном средстве находились 36 человек.