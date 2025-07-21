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Число пострадавших при падении автобуса с вахтовиками в Якутии достигло 20

Пострадавших при опрокидывании вахтового автобуса в Якутии доставили в Нерюнгринскую ЦРБ.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса с вахтовиками Якутии, сообщили в минздраве региона.

Ранее стало известно, что ночью по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК “Денисовский” вахтовый автобус съехал вниз и опрокинулся. Также появилась информация о гибели 14 человек. В момент ДТП в транспортном средстве находились 36 человек.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ (центральную районную больницу — прим. ред.). Всего в лечебное учреждение доставлено 20 пострадавших. На данный момент госпитализировано десять человек», — отметило минздрав в своём Telegram-канале.

Медики оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое. Ещё восемь госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Девяти пациентам, получившим ушибы и ссадины, прописано амбулаторное лечение.

Один человек получил перелом лодыжки. Кроме того, ещё один пациент умер из-за травм, несовместимых с жизнью.