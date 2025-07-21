Вахтовый автобус сорвался в обрыв: вот что известно о ДТП с участием вахтовиков

Ночью в воскресенье, 21 июля, в Якутии с обрыва съехал автобус, в котором находилось около 36 вахтовиков. Как сообщают профильные ведомства региона, в результате данного ЧП 14 человек погибли, в их числе и водитель транспортного средства. Автомобиль упал с высоты 25-метров около 03:20 по местному времени (21:20 по московскому) на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».