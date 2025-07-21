Вахтовый автобус сорвался в обрыв: вот что известно о ДТП с участием вахтовиков

Ночью в воскресенье, 21 июля, в Якутии с обрыва съехал автобус, в котором находилось около 36 вахтовиков. Как сообщают профильные ведомства региона, в результате данного ЧП 14 человек погибли, в их числе и водитель транспортного средства. Автомобиль упал с высоты 25-метров около 03:20 по местному времени (21:20 по московскому) на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».
«Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки КамАЗ при перевозке работников шахты Восточная Денисовская совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. По данным оперативных служб есть погибшие и пострадавшие», — отмечается в материале прокуратуры Якутии.
В настоящее время число пострадавших выросло до 20, состояние двоих госпитализированных оценивается как тяжелое, еще восьми — средней степени тяжести. Об этом спустя некоторое время после произошедшего заявила пресс-служба регионального Минздрава.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставлено 20 пострадавших», — говорится в сообщении.
У девяти пострадавших ушибы и ссадины. Как отметили медики, они будут лечиться амбулаторно. Для оказания специализированной медпомощи из Якутска вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф, в составе которой анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, нейрохирурга, а также двух фельдшеров.
«Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается. Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. На место вылетел также психолог МЧС для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим», — информирует пресс-служба.
Как KP.RU писал ранее, два человека из группы туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю в Карелии, самостоятельное смогли закончить маршрут и не нуждались в помощи спасателей. Известно, что четверых путешественников нашли, трех оставшихся разыскивают. Группа байдарочников не была официально зарегистрирована.