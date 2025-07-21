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Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

Пять человек погибли при пожаре в селе Песчаное Оренбургской области. Огнем было охвачено строение площадью 120 квадратных метров. Об это рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Причины пожара пока остаются неизвестными.

Пять человек погибли при пожаре в селе Песчаное Оренбургской области. Огнем было охвачено строение площадью 120 квадратных метров. Об это рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 02:06 (00:06 по мск — прим. URA.RU) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, село Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. К сожалению, погибли 5 человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального министерства.

Пожар тушили 42 пожарных. Полностью локализовать огонь удалось лишь спустя почти 4 часа. Точные причины возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территории конвейерной ленты в селе Никольское, Углегорского района Сахалина произошел пожар. Пламя охватило участок конструкции протяженностью около 200 метров. Отмечается, что погибших и пострадавших при пожаре нет.