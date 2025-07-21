Пять человек сгорели в Оренбургской области

В селе Песчаное Оренбургской области произошёл пожар в здании площадью 120 квадратных метров. По информации пресс-службы главного управления МЧС региона, в результате инцидента погибли пять человек. Об этом пишет ТАСС.
«21 июля 2025 года в 02:06 (00:06 мск) поступило сообщение о возгорании в селе Песчаное Илекского района. Пожар полностью уничтожил строение площадью 120 кв. метров. К сожалению, в огне погибли пять человек», — говорится в официальном сообщении.
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