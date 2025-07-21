МЧС Якутии: в ДТП с вахтовым автобусом погибли 13 человек

Первым о ДТП сообщило республиканское управление МВД. Ведомство писало, что в автобусе находились 36 человек, из которых 14 погибли. Позже управление МЧС рассказало о 13 погибших и 20 пострадавших, из которых 10 госпитализированы. Затем Минздрав Якутии опубликовал сообщение, в котором говорится, что 10 пострадавших госпитализированы, девять осмотрены амбулаторно, еще один — умер.