Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Состояние туристки из Саратова, на которую на Камчатке напал медведь, остаётся стабильно тяжёлым, женщина в сознании и разговаривает, сообщает краевой минздрав.

Источник: © РИА Новости

Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке 18 июля. Как сообщали в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По данным СУСК, организаторы турпохода в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на нее напал хищник. У женщины — укушенные раны и скальпированная рана затылочной области. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу.

«Врачи Камчатской краевой больницы им. Лукашевского провели телемедицинскую консультацию для пострадавшей туристки из Саратова, которую в ночь на 18 июля атаковал медведь возле Мутновской ГеоЭС. Состояние пациентки остаётся стабильно тяжёлым, она находится в реанимации», — говорится в сообщении.

Заместитель главного врача больницы Олег Кузьменков уточнил, что пациентка в сознании, разговаривает, получает всю необходимую терапию.

«Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ (Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины — ред.) и ждём рекомендаций федеральных специалистов», — приводит минздрав слова медика.