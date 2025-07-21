Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации

Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке 18 июля. Как сообщали в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По данным СУСК, организаторы турпохода в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на нее напал хищник. У женщины — укушенные раны и скальпированная рана затылочной области. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу.