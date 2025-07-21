Химический туман в Алмазаре: что известно о выбросе и насколько он опасен

По данным ведомства, произошла утечка перекиси водорода из резервуара, расположенного в одном из складских помещений. На место происшествия оперативно прибыли специалисты по радиационной, химической и медико-биологической защите. К 04:00 утра утечка была полностью устранена. Сейчас проводится проверка по факту инцидента. О пострадавших в МЧС не сообщили.