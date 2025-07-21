Химический туман в Алмазаре: что известно о выбросе и насколько он опасен

Некоторые пользователи выложили видео, на которых видны плотные клубы белесого дыма, а в комментариях звучали догадки о возможном пожаре на одном из складов в районе.
Особую тревогу вызвали показатели датчиков качества воздуха. По данным мониторинга, уровень загрязнения в районе в тот момент превышал нормы Всемирной организации здравоохранения в 89,4 раза, а нормы СанПин — в 12,8 раза.
Что произошло на самом деле?
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) подтвердило инцидент и уточнило, что запах, напоминающий «запах горелых спичек», действительно зафиксирован в районе улицы Узумбог.
По данным ведомства, произошла утечка перекиси водорода из резервуара, расположенного в одном из складских помещений. На место происшествия оперативно прибыли специалисты по радиационной, химической и медико-биологической защите. К 04:00 утра утечка была полностью устранена. Сейчас проводится проверка по факту инцидента. О пострадавших в МЧС не сообщили.
Опасна ли перекись водорода?
Перекись водорода (H₂O₂) — это химическое вещество, широко используемое в промышленности и медицине. В зависимости от концентрации, она может быть как безопасным антисептиком, так и сильным окислителем, способным вызывать ожоги, раздражение слизистых и даже взрывы при неправильном хранении.
При утечке на открытом воздухе в высоких концентрациях перекись водорода может представлять реальную угрозу здоровью. Она может вызывать раздражение дыхательных путей, головные боли, тошноту и в редких случаях — отёк лёгких. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Жители Алмазарского района просят власти не ограничиваться устранением последствий, а провести тщательное расследование — кто допустил утечку, соблюдались ли меры хранения, были ли нарушены нормы безопасности. Остаётся надеяться, что результаты проверки будут обнародованы, а виновные привлечены к ответственности.