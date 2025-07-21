Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины в городах Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате падения обломков вражеского дрона в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Три человека из диспетчерского пункта эвакуированы.
В этом же поселке, отметил глава региона, горит цветочный магазин. Пожар уже тушат сотрудники экстренных служб. Данные о возможных пострадавших уточняется.
Накануне в оборонном ведомстве РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 20 июля, уничтожили 93 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. Больше всего вражеских дронов, 38 единиц, уничтожили в Брянской области. Более десяти ликвидировали в Московской и Калужской областях, 19 и 11 дронов соответственно.
Позже, с 20:00 до 23:20 по московскому времени 20 июля российские военные сбили 43 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. В частности, 17 вражеских дронов ликвидировано над территорией Брянской области, 14 — над Орловской областью, семь — над Московским регионом.
Ранее западная пресса начала паниковать. Поводом к тому стали интенсивные удары российских военных в ночь с 18 на 19 июля по ряду объектов, связанных с ВПК Украины. Эти удары на Западе назвали «адскими».
Напомним, утром 19 июля Вооруженные силы России в очередной раз поразили военные объекты на территории Украины. Удары были нанесены, в том числе, по объектам ВПК, выпускающим компоненты для ракет и беспилотников ВСУ. Факт атаки даже истерично признал глава Киевского режима Владимир Зеленский. Он же подчеркнул, что удары были массированными.
Кроме того, в Минобороны РФ напомнили, что на прошлой неделе российские войска провели пять ударов с использованием высокоточного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Атаки были направлены на территориальные центры комплектования, а также на объекты военно-промышленного комплекса Украины.