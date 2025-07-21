На Сахалине горел самый длинный в РФ угольный конвейер

Принадлежащий Восточной горнорудной компании (ВГК) магистральный конвейер на Сахалине соединяет Солнцевский угольный разрез с терминалом морпорта Шахтерск. Является самым большим в стране — протяженность составляет 23 км. Лента еще не введена в эксплуатацию, запуск планировался на второе полугодие.
Как сообщается, огнем было охвачено 200 м ленты. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС. В тушении было задействовано 12 человек и пять единиц техники. Серьезных последствий для инфраструктуры и производственного процесса удалось избежать. Причиной возгорания названа техническая неисправность оборудования.