На Сахалине горел самый длинный в РФ угольный конвейер

Пожар на магистральном угольном конвейере в Углегорском округе Сахалинской области полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС России по региону. Сообщение о возгорании близ села Никольского поступило в 08:10 местного времени (00:10 мск), на локализацию ушло около часа, а к 10:40 (02:40 мск) огонь был потушен. Пострадавших нет.