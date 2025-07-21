Минувшей ночью в Ташкенте сгорел «Кобальт»: четыре человека госпитализированы

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 22:57. Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место уже в 23:05, и спустя две минуты — в 23:07 — пожар был полностью ликвидирован.