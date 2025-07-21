Минувшей ночью в Ташкенте сгорел «Кобальт»: четыре человека госпитализированы

Кадры с места происшествия быстро разошлись по соцсетям: пользователи публиковали видео с охваченной пламенем машиной, стоящей на трассе. На видео также слышны крики очевидцев и видно, как пламя вырывается из салона автомобиля.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 22:57. Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место уже в 23:05, и спустя две минуты — в 23:07 — пожар был полностью ликвидирован.
Несмотря на оперативные действия спасателей, инцидент не обошёлся без пострадавших: четверо человек получили ожоги и были доставлены в больницу. Их состояние на данный момент уточняется.
Причины возгорания устанавливаются. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить, что именно могло спровоцировать возгорание автомобиля.