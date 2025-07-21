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Минувшей ночью в Ташкенте сгорел «Кобальт»: четыре человека госпитализированы

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июля). В ночь на 21 июля на Малой кольцевой автодороге в Чиланзарском районе города Ташкента произошло ЧП — загорелся автомобиль Cobalt.

Источник: Соцсети

Кадры с места происшествия быстро разошлись по соцсетям: пользователи публиковали видео с охваченной пламенем машиной, стоящей на трассе. На видео также слышны крики очевидцев и видно, как пламя вырывается из салона автомобиля.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 22:57. Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место уже в 23:05, и спустя две минуты — в 23:07 — пожар был полностью ликвидирован.

Несмотря на оперативные действия спасателей, инцидент не обошёлся без пострадавших: четверо человек получили ожоги и были доставлены в больницу. Их состояние на данный момент уточняется.

Причины возгорания устанавливаются. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить, что именно могло спровоцировать возгорание автомобиля.