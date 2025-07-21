На самой длинной угольной конвейерной ленте в РФ произошел пожар: подробности

Ночью в понедельник, 21 июля, на самой длинной в России угольной конвейерной ленте вблизи села Никольское, а именно в Углегорском районе Сахалинской области, произошел пожар. На место оперативно прибыли спасатели.
«По прибытии на место происшествия было установлено, что транспортерная лента горит на протяжении 200 метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС», — отмечает пресс-служба регионального МЧС.
В тушении огня принимали участие 12 человек при помощи пяти единиц спецтехники. Известно, что пожар удалось полностью ликвидировать спустя 2,5 часа после того, как ведомство получило сообщение о ЧП. Причины произошедшего устанавливаются.
Как KP.RU писал ранее, в штате Калифорния, США, автомобиль въехал в отделение почты, что вызвало пожар. Предполагаемого виновника уже арестовали по подозрению в поджоге. В настоящее время его мотивы выясняются.