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На Камчатке рассказали о состоянии саратовской туристки, на которую напал медведь

Состояние саратовчанки, на которую напал медведь на Камчатке, остается стабильно тяжелым.

Состояние саратовчанки, на которую напал медведь на Камчатке, остается стабильно тяжелым. Такой информацией поделился минздрав Камчатского края.

«Состояние пациентки остаётся стабильно тяжёлым, она находится в реанимации», — говорится в сообщении минздрава края.

Там рассказали, что врачи Камчатской краевой больницы им. Лукашевского в рамках лечения туристки провели телемедицинскую консультацию с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины.

При этом заместитель главврач больницы Олег Кузьменко уточнил, что женщина в сознании и разговаривает. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в Елизовском районе Камчатского края 18 июля. Позднее появились подробности нападения.