В Ташкентской области два безработных гражданина открыли незаконные религиозные школы для детей

По данным Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел, в ходе совместных оперативных мероприятий были задержаны двое безработных граждан — 21-летний и 43-летний мужчины, организовавшие нелегальные «религиозные школы» в жилых домах.
Один из них обучал 31 ребёнка в частном доме в Зангиотинском районе. Второй — преподавал основы религии 12 несовершеннолетним детям в Ташкентском районе. Все занятия проводились без лицензии, согласования с государственными органами и в отсутствии какого-либо педагогического или теологического контроля.
По факту незаконной деятельности в отношении организаторов, а также родителей, не исполнивших свои обязанности по воспитанию и надзору за детьми, были применены меры согласно действующему законодательству.
Чем опасны такие «школы»?
На первый взгляд, может показаться, что религиозное обучение детей — это личное дело родителей. Однако когда речь идёт о незаконных религиозных школах, риски значительно превышают любые предполагаемые «плюсы».
Незаконные религиозные школы опасны в первую очередь отсутствием какого-либо контроля. Ни содержание преподаваемых уроков, ни личность самого преподавателя не проверяются государственными органами, что создаёт благоприятную среду для распространения радикальных взглядов и искажения основ религии.
Кроме того, такие нелегальные группы нередко становятся пространством, где формируются экстремистские убеждения. В этом случае дети могут легко попасть под влияние вербовщиков, особенно если обучение проходит изолированно от официальной системы образования и вне поля зрения родителей и общества.
Также важно учитывать психологические последствия. Раннее и бесконтрольное религиозное давление способно негативно повлиять на психику ребёнка, подавить критическое мышление и привести к его социальной изоляции.
Подобные инициативы зачастую несут угрозу и в более широком контексте — опыт показывает, что они могут быть связаны с подпольными религиозными сетями, действующими в обход закона и прикрывающими свою деятельность «обучением».
Государство не запрещает религиозное образование, но требует, чтобы оно осуществлялось в соответствии с законом, в специально лицензированных учреждениях, с квалифицированными преподавателями и под надзором.