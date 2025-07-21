В Ташкентской области два безработных гражданина открыли незаконные религиозные школы для детей

Кроме того, такие нелегальные группы нередко становятся пространством, где формируются экстремистские убеждения. В этом случае дети могут легко попасть под влияние вербовщиков, особенно если обучение проходит изолированно от официальной системы образования и вне поля зрения родителей и общества.