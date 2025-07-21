Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентской области два безработных гражданина открыли незаконные религиозные школы для детей

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июля). В Ташкентской области были выявлены факты незаконного религиозного обучения несовершеннолетних.

По данным Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел, в ходе совместных оперативных мероприятий были задержаны двое безработных граждан — 21-летний и 43-летний мужчины, организовавшие нелегальные «религиозные школы» в жилых домах.

Один из них обучал 31 ребёнка в частном доме в Зангиотинском районе. Второй — преподавал основы религии 12 несовершеннолетним детям в Ташкентском районе. Все занятия проводились без лицензии, согласования с государственными органами и в отсутствии какого-либо педагогического или теологического контроля.

По факту незаконной деятельности в отношении организаторов, а также родителей, не исполнивших свои обязанности по воспитанию и надзору за детьми, были применены меры согласно действующему законодательству.

Чем опасны такие «школы»?

На первый взгляд, может показаться, что религиозное обучение детей — это личное дело родителей. Однако когда речь идёт о незаконных религиозных школах, риски значительно превышают любые предполагаемые «плюсы».

Незаконные религиозные школы опасны в первую очередь отсутствием какого-либо контроля. Ни содержание преподаваемых уроков, ни личность самого преподавателя не проверяются государственными органами, что создаёт благоприятную среду для распространения радикальных взглядов и искажения основ религии.

Кроме того, такие нелегальные группы нередко становятся пространством, где формируются экстремистские убеждения. В этом случае дети могут легко попасть под влияние вербовщиков, особенно если обучение проходит изолированно от официальной системы образования и вне поля зрения родителей и общества.

Также важно учитывать психологические последствия. Раннее и бесконтрольное религиозное давление способно негативно повлиять на психику ребёнка, подавить критическое мышление и привести к его социальной изоляции.

Подобные инициативы зачастую несут угрозу и в более широком контексте — опыт показывает, что они могут быть связаны с подпольными религиозными сетями, действующими в обход закона и прикрывающими свою деятельность «обучением».

Государство не запрещает религиозное образование, но требует, чтобы оно осуществлялось в соответствии с законом, в специально лицензированных учреждениях, с квалифицированными преподавателями и под надзором.