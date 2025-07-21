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В Самаре изменили маршруты автобусов из-за провала асфальта на Московском шоссе

В Самаре на дублере Московского шоссе, в районе остановки «10-й квартал», образовался серьёзный провал на дороге.

В Самаре на дублере Московского шоссе, в районе остановки «10-й квартал», образовался серьёзный провал на дороге. Об этом стало известно 20 июля из сообщения городского дептранса.

Из-за аварии пришлось скорректировать движение нескольких автобусных маршрутов — № 1, № 51, № 67 и № 87. Теперь они минуют остановку «Посёлок Мехзавод» и сразу выходят на основное направление — Московское шоссе.

Для тех, кто планирует добраться именно в посёлок, власти рекомендуют заранее продумывать маршрут и учитывать временные изменения в расписании.

Сроки устранения повреждения пока не уточняются — специалисты продолжают работать на месте. Водителей и пассажиров просят быть внимательными и следить за обновлениями в официальных источниках информации.

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