В Сахалинской области загорелся угольный конвейер, причины выясняются

Возгорание на магистральном угольном конвейере в районе села Никольского Углегорского района Сахалина было полностью ликвидировано в понедельник утром, 21 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону и глава Углегорского округа Федор Филин.
Сообщение о возгорании поступило в 00:10 по московскому времени. Спустя час пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, и ему был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС. К 10:40 (02:40 мск) пожар удалось полностью потушить. В тушении принимали участие 12 человек и пять единиц техники.
Как сообщил Федор Филин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, причиной возгорания стала техническая неисправность оборудования. В настоящее время проводится проверка для установления точных обстоятельств произошедшего.
— В результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под контролем., — написал он.
Магистральная транспортерная лента принадлежит Восточной горнорудной компании (ВГК) и является самым большим в России угольным конвейером протяженностью 23 километра. Планировалось запустить объект в этом году для соединения Солнцевского угольного разреза с морским портом Шахтерск.
30 июня в Хилокском округе Забайкальского края локализовали крупнейший пожар в регионе. Его площадь составила 220 тысяч гектаров. В процессе тушения возгорания были задействованы более 50 единиц техники.