В Сахалинской области загорелся угольный конвейер, причины выясняются

Сообщение о возгорании поступило в 00:10 по московскому времени. Спустя час пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, и ему был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС. К 10:40 (02:40 мск) пожар удалось полностью потушить. В тушении принимали участие 12 человек и пять единиц техники.