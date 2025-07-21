При пожаре в строении в Оренбургской области погибли пять человек

Ночью в понедельник, 21 июля, в строении, которое расположено селе Песчаное Оренбургской области, произошло возгорание. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате ЧП погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«21.07.2025 в 02:06 (00:06 по мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, с. Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. К сожалению, погибли пять человек», — отмечается в сообщении профильного ведомства.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В операции по тушению огня работали 26 спасателей при помощи 12 единиц спецтехники. В настоящее время уточняется причина пожара и детали произошедшего.
Как KP.RU писал ранее, 21 июля на самой длинной в России угольной конвейерной ленте вблизи села Никольское в Сахалинской области произошел пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Причины ЧП выясняются.