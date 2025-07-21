При пожаре в строении в Оренбургской области погибли пять человек

«21.07.2025 в 02:06 (00:06 по мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, с. Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. К сожалению, погибли пять человек», — отмечается в сообщении профильного ведомства.