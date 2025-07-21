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Отравление хлором в Атырау: директора бассейна взяли под стражу

Руководитель частного бассейна в Атырау Palma, где недавно произошло массовое отравление детей хлором, задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

По постановлению следственного суда города Атырау ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Инцидент произошёл в популярном у горожан аквацентре. По информации врачей, от отравления пострадали более 15 человек, в основном — дети. Трое несовершеннолетних были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Очевидцы рассказали, что в помещении бассейна резко усилился запах хлора, вода помутнела, а дети начали кашлять и терять сознание. Родители в панике выносили их на руках, на место прибыли врачи и службы ЧС.

По предварительной версии, причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорсодержащих веществ. Владельцы бассейна признали, что произошёл сбой в системе очистки воды. После инцидента объект был закрыт, а ДЧС и прокуратура начали проверку.

Следствие продолжается. Пока идёт расследование, руководитель бассейна будет находиться под домашним арестом.