Спасшего тонущего ребенка ценой своей жизни красноярца нашли и похоронили

Напомним, трагедия произошла 7 июля. Семья Барминых вместе с дочкой гуляла по насыпной косе напротив улицы Капитанская, рядом в воде играла группа детей. Девочка 10 лет зашла в воду, ее начало относить течением. Дмитрий без раздумий бросился в воду и добрался до ребенка, но в панике девочка утопила своего спасителя. Ее смогли вытащить силами еще одного очевидца, чуть позже подоспели спасатели. Дмитрий утонул, поиски его тела заняли больше недели.