Спасшего тонущего ребенка ценой своей жизни красноярца нашли и похоронили

В Красноярске похоронили Дмитрия Бармина, спасшего тонущую девочку ценой своей жизни возле «Южного берега». Об этом сообщила супруга Дмитрия Полина.
Напомним, трагедия произошла 7 июля. Семья Барминых вместе с дочкой гуляла по насыпной косе напротив улицы Капитанская, рядом в воде играла группа детей. Девочка 10 лет зашла в воду, ее начало относить течением. Дмитрий без раздумий бросился в воду и добрался до ребенка, но в панике девочка утопила своего спасителя. Ее смогли вытащить силами еще одного очевидца, чуть позже подоспели спасатели. Дмитрий утонул, поиски его тела заняли больше недели.
Как сообщила Полина Бармина, Дмитрия похоронили в минувшую субботу, 19 июля, на кладбище Бадалык — рядом с его почившим отцом.
«Я помню, как, навещая свекра, с которым мне не довелось быть знакомой, я слышала от Димы восхищение местом его последнего покоя. Но я даже в самых страшных кошмарах не могла себе представить, что буду смотреть, как его, моего любимого, самого веселого, доброго и нежного мужа, лучшего отца, моего самого лучшего друга, кладут рядом», — сообщила Полина Бармина.
Ранее глава красноярских спасателей рассказал, почему в том месте не стоит даже заходить в воду.