Ребёнок попал в реанимацию в Ленобласти, выпав из коляски возле поезда

Ребёнок выпал из коляски во время посадки пассажиров в электропоезд на станции Саблино в Ленинградской области и получил серьёзные травмы, сообщило Западное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте.
Инцидент произошёл вечером 20 июля. После падения мальчик оказался между перроном и вагоном. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу. Сейчас ребёнок находится в реанимации.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Напомним, в июне 2024 года в Сочи поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног ребенка. Мальчика отбросило от железнодорожных путей. В результате случившегося он получил травмы головы и тела.