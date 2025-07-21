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Ребёнок попал в реанимацию в Ленобласти, выпав из коляски возле поезда

СК РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Источник: АиФ

Ребёнок выпал из коляски во время посадки пассажиров в электропоезд на станции Саблино в Ленинградской области и получил серьёзные травмы, сообщило Западное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте.

Инцидент произошёл вечером 20 июля. После падения мальчик оказался между перроном и вагоном. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Напомним, в июне 2024 года в Сочи поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног ребенка. Мальчика отбросило от железнодорожных путей. В результате случившегося он получил травмы головы и тела.