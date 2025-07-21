В Иркутской области из-за урагана остались без света почти 40 тысяч человек

«По состоянию на 08:00 по местному времени аварийно отключены от электроснабжения остаются 8562 дома, в которых проживают 39627 человек, из них 11301 ребенок и 44 объекта социальной значимости», — говорится на сайте ведомства. В МЧС уточнили, что без света остались 20 населенных пунктов в четырех муниципалитетах: городе Зима, Зиминском, Усть-Удинском и Балаганском районах. Для выполнения восстановительных работ привлечены 25 специалистов и девять единиц техники.