На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о временном увеличении интервалов движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) московского метрополитена.
Причиной увеличения интервалов стала необходимость проведения проверки состава.
— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — говорится в сообщении.
В начале июня на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также временно увеличили интервалы движения из-за человека на пути.
Причем 29 мая на том уже участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена тоже были увеличены интервалы движения по этой же причине. Однако в 07:19 движение уже находилось в графике. О судьбе упавшего человека не сообщалось.