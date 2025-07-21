Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о временном увеличении интервалов движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) московского метрополитена.

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о временном увеличении интервалов движения на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) московского метрополитена.

Причиной увеличения интервалов стала необходимость проведения проверки состава.

— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — говорится в сообщении.

В начале июня на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также временно увеличили интервалы движения из-за человека на пути.

Причем 29 мая на том уже участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена тоже были увеличены интервалы движения по этой же причине. Однако в 07:19 движение уже находилось в графике. О судьбе упавшего человека не сообщалось.