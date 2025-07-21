В Самарской области объявлена угроза БПЛА и нет мобильного интернета 21 июля

В Самарской области введены усиленные меры безопасности из-за угрозы атаки беспилотников. О этом сообщают экстренные службы.
В связи с этим в ряде районов временно отсутствует мобильный интернет — операторы ограничили сигнал в целях предотвращения возможных инцидентов.
Жителей просят сохранять спокойствие. В случае обнаружения подозрительных объектов в небе или на земле лучше сообщить об этом в экстренные службы.
Если вы планируете поездку или встречу, лучше согласовать всё заранее и учитывать, что в некоторых местах связь может быть недоступна.
Ранее «МК в Самаре» рассказал о публичных зонах Wi-Fi с бесплатным интернетом в Самарской области.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.