Пожар на железнодорожном вокзале и в цветочном магазине: Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области загорелась крыша железнодорожного вокзала после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что из диспетчерского пункта вокзала эвакуировали трех человек. Предварительно, пострадавших нет.
«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.
По его словам, воздушная атака коснулась нескольких городов региона, включая Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск. В Каменоломнях из-за падения обломков также вспыхнул цветочный магазин. Пожарные оперативно приступили к тушению.
Слюсарь позднее добавил, что все возгорания в Каменоломнях уже ликвидированы, однако здание старого диспетчерского пункта получило повреждения.
«Возгорания оперативно потушены. На жд-станции повреждено здание старого диспетчерского пункта», — сообщил врио губернатора.
Кроме того, в поселке Раково Красносулинского района осколками БПЛА были повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Слюсарь подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ночь на субботу 19 июля в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных жилых домов. Один человек получил ранение.
Прежде стало известно, что на станции Лихой в Ростовской области произошло отключение электроэнергии на двух железнодорожных составах из-за обрыва линии электропередачи. В связи с этим случились задержки поездов на крымском направлении. От графика отставали 14 составов «Таврия» — шесть следующих в Крым и восемь возвращающихся с полуострова.
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 43 украинских беспилотных летательных объектов над регионами Российской Федерации, в том числе три вражеских дрона, летевших на Москву.