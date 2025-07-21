Симоньян: России придется применить ядерную угрозу для защиты от Запада

«И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту… Я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».