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Симоньян: России придется применить ядерную угрозу для защиты от Запада

России, возможно, придется прибегнуть к угрозе применения ядерного оружия для защиты от стран Запада. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян заявила, что Россия может официально признать конфликт с Западом.

России, возможно, придется прибегнуть к угрозе применения ядерного оружия для защиты от стран Запада. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту… Я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналист также предположила, что при дальнейшем обострении ситуации Россия может официально признать военный конфликт с Западом. Она напомнила, что военные противостояния всегда сопровождали историю человечества.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине через союзников по НАТО и пригрозил вводом 100-процентных пошлин на российские товары в случае отсутствия перемирия между Москвой и Киевом в течение 50 дней. Российские власти неоднократно указывали, что такие действия Запада увеличивают риски эскалации конфликта.

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