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Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА, летевшего к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны сбили два вражеских беспилотника (БПЛА), предпринявших атаку на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны сбили два вражеских беспилотника (БПЛА), предпринявших атаку на Москву.

По словам Собянина, обломки БПЛА упали в районе рабочего поселка Киевский в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). На месте происшествия работают экстренные службы.

— ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента.

Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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