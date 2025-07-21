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В Киеве после ударов загорелись склады

В Киеве ночью после серии взрывов вспыхнул пожар на складах в Соломенском районе. О происшествии сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве горят складские помещения после серии взрывов.

В Киеве ночью после серии взрывов вспыхнул пожар на складах в Соломенском районе. О происшествии сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Соломенском районе пожар на территории складских помещений», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его данным, к месту происшествия выехали экстренные службы.

Военный эксперт Кирилл Федоров также отметил, что повреждения получили объекты инфраструктуры, включая станцию метро «Лукьяновская» и завод «Артем». Обстоятельства происшествия уточняются.

В нескольких городах Украины, включая Киев, Харьков и Днепропетровск, после серии взрывов была объявлена воздушная тревога. В Харькове, по данным «Общественного», зафиксировано пять взрывов без пострадавших; мэр города Игорь Терехов сообщил о возгорании в Киевском районе. Также сообщалось о взрыве в Сумах. Минобороны России заявило, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины.