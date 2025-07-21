В Киеве после ударов загорелись склады

В нескольких городах Украины, включая Киев, Харьков и Днепропетровск, после серии взрывов была объявлена воздушная тревога. В Харькове, по данным «Общественного», зафиксировано пять взрывов без пострадавших; мэр города Игорь Терехов сообщил о возгорании в Киевском районе. Также сообщалось о взрыве в Сумах. Минобороны России заявило, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины.