В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода, стоявшего на обочине

Авария случилась около 13:30 на перекрёстке улиц Олтинтепа и Чахбуд. По данным правоохранительных органов, здесь произошло столкновение автомобилей Lacetti и Tracker. После удара водитель Tracker потерял управление, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, где сбил стоявшего у обочины пешехода.
К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Следственное управление возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведётся предварительное расследование.
Правоохранительные органы призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными вблизи перекрёстков и пешеходных зон. Малейшая ошибка за рулём может стоить чьей-то жизни.