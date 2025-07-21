В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода, стоявшего на обочине

Авария случилась около 13:30 на перекрёстке улиц Олтинтепа и Чахбуд. По данным правоохранительных органов, здесь произошло столкновение автомобилей Lacetti и Tracker. После удара водитель Tracker потерял управление, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, где сбил стоявшего у обочины пешехода.