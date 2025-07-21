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В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода, стоявшего на обочине

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июля). 20 июля в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла трагедия: в результате ДТП погиб пешеход.

Авария случилась около 13:30 на перекрёстке улиц Олтинтепа и Чахбуд. По данным правоохранительных органов, здесь произошло столкновение автомобилей Lacetti и Tracker. После удара водитель Tracker потерял управление, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, где сбил стоявшего у обочины пешехода.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Следственное управление возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведётся предварительное расследование.

Правоохранительные органы призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными вблизи перекрёстков и пешеходных зон. Малейшая ошибка за рулём может стоить чьей-то жизни.