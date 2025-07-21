Спасатели восемь часов вытаскивали туриста с пика Сатпаева

На пике Сатпаева в Алматинской области развернулась настоящая спасательная операция, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК. 23-летний турист сбился с тропы и застрял на крутом склоне, не имея возможности самостоятельно выбраться из горной ловушки. Ориентировок почти не было — ни связи, ни геолокации. Но спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поднялись в горы вместе с кинологом и начали поиски. Им пришлось подниматься на высоту более 4300 метров, преодолевая сыпучие склоны и участки с крутыми скалами.