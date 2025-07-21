Собянин сообщил об уничтожении 18 БПЛА с 20:00, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, атаковавших Москву. Об этом он написал в понедельник, 21 июля, в своем Telegram-канале.
— Уничтожены еще два беспилотника, атаковавших Москву, — говорится в сообщении.
По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности не приводятся.
Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух дронов на подлете к Москве.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.
Также силы ПВО в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией. В период с 15:00 до 19:00 также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.