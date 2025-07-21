В Якутии автобус с вахтовиками рухнул с 30-метровой высоты: что известно о ДТП

На территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Якутии произошло смертельное ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого погибли 13 человек. По данным Главного управления МЧС России по республике, водитель автомобиля КАМАЗ при выезде с территории шахты допустил съезд с 30-метрового обрыва с последующим опрокидыванием.