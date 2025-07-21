В Якутии автобус с вахтовиками рухнул с 30-метровой высоты: что известно о ДТП

На территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Якутии произошло смертельное ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого погибли 13 человек. По данным Главного управления МЧС России по республике, водитель автомобиля КАМАЗ при выезде с территории шахты допустил съезд с 30-метрового обрыва с последующим опрокидыванием.
В момент происшествия в транспортном средстве находились 33 человека. Спасателям удалось деблокировать всех пострадавших и погибших. По последним данным, 20 человек получили травмы различной степени тяжести: 10 были госпитализированы (двое в тяжелом состоянии), еще 10 получили амбулаторную помощь. Для оказания экстренной медицинской помощи из Якутска направлены специалисты Республиканского центра медицины катастроф и психолог МЧС.
«К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых 10 госпитализированы и 10 человек на амбулаторном лечение», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошел около 3:20 по местному времени (21:20 мск) на технологической автодороге предприятия. В ликвидации последствий ЧП было задействовано 44 человека и 13 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.
Прокуратура Якутии начала проверку по факту происшествия. Ведомство уточняет, что в момент трагедии транспортное средство перевозило работников шахты «Восточная Денисовская».
«В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, охране труда и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
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